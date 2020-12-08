Çağlayan Metrobüs Durağı'nda şüpheli valiz alarmı

ÇAĞLAYAN Metrobüs Durağı girişinde unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Bomba İmha Uzmanı'nın fünye ile patlattığı valizden kıyafet çıktı.

Şişli'de bulunan İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nin hemen yanında bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Saat 01: 00 sıralarında, durak girişinde fark edilen valiz polisi alarma geçirdi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu. BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞIRILDIPolis ekiplerinin aldığı tedbirlerin ardından olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı ekip, valizi fünye ile patlattı. Patlamanın ardından valizin içinde kıyafetler çıktı. Valizin unutulduğu tahmin edilirken, polis ekipleri valizin sahibinin bulunması için çalışma başlattı. VALİZİN OLAY YERİNDEN KALDIRILMASININ ARDINDAN METROBÜS SEFERLERİ BAŞLADIBomba imha uzmanının valizi fünye ile patlatması ve valizini olay yerinden kaldırılmasının ardından Metrobüs seferleri normale döndü.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ