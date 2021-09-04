Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?
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Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan'dan ayrıldı mı? İşte cevabı...

Snob Magazin'in haberine göre; Afili Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kurt Seyit ve Şura ve Teşkilat gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız Çağlar Ertuğrul'un özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

Ertuğrul'un 3 yılı aşkın süredir birliktelik yaşadığı Kayla Manukyan'dan ayrıldığı öne sürüldü.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan geçtiğimiz temmuz ayında Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

Çağlar Ertuğrul'a evlilik hakkında ne düşündüğü sorulmuştu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Aman abi o konulara girmeyelim." yanıtını vermişti.

İkilinin ayrılık iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?
Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?
Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?
Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?
Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

Kaynak: Snob Magazin

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