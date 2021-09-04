Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan'dan ayrıldı mı? İşte cevabı...