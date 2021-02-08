Çağla Yüksel kimdir? Çağla Yüksel kitapları

Çağla Yüksel, Sağlık, Sağlık, Beslenme & Spor kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. 1970 İstanbul doğumlu olan Çağla Yüksel aslen Adanalı. Peki, Çağla Yüksel kimdir? Çağla Yüksel kitapları

ÇAĞLA YÜKSEL KİMDİR?

Çağla Yüksel, Sağlık, Sağlık, Beslenme & Spor kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

1992 Marmara Üniversitesi, İşletme bölümü mezunuyum. Dayanıklı Tüketim Malları ve Seramik sektöründe yöneticilik yaptım.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bel ve Boyun Ağrılarından Kurtulma Yolları, Dorn Metodu ile Bel ve Boyun Ağrılarından Kurtulma Yolları olarak sayılabilir.

Çağla Yüksel kitapları; Hayat Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Çağla Yüksel tarafından yazılan son kitap "Bel ve Boyun Ağrılarından Kurtulma Yolları", Hayat Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.