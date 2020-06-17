Çağla Şıkel o kararından vazgeçti!
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Çağla Şıkel o kararından vazgeçti!

Oğulları Kuzey ve Uzay için havuzlu bir eve taşınmak isteyen ve villasını satışa çıkaran Çağla Şıkel, yine çocuklarının isteği üzerine evini satıştan geri çekti

Çağla Şıkel o kararından vazgeçti!
17.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:27

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, bugünkü köşe yazısında Çağla Şıkel'in aldığı kararı kaleme aldı.

İşte Mehmet Üstündağ'ın o yazısı:

Türkiye'nin gözde sunucu ve modellerinden Çağla Şıkel, bir süre önce Balmumcu'daki villasını satılığa çıkarmıştı. Şıkel, oğulları Kuzey'le Uzay'ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.

'SATIŞTAN VAZGEÇTİ'

Koronavirüs nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçmek için bu kararı almıştı. Ancak aldığım duyumlara göre Çağla Hanım satıştan vazgeçmiş.

Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirmiş.

'ÇOCUKLARININ İYİLİĞİNİ DÜŞÜNDÜ'

Emre Altuğ'dan 3 yıl önce boşanan güzel model, işten arta kalan tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Eski eşiyle örnek bir anne-baba portresi çizen Şıkel, her zaman olduğu gibi yine çocuklarının iyiliğini ön plana koymuş ve evini satıştan geri çekmiş.

Kaynak: Snob Magazin

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