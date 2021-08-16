Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında, nereli? Çağla Şikel biyografisi!
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Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında, nereli? Çağla Şikel biyografisi!

Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında, nereli? Çağla Şikel biyografisi!
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FOX TV ekranlarında Çağla İle Yeni Bir Gün programını sunan ve bu sezona bugün itibari ile başladı. Bununla birlikte Çağla Şikel kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edilmekte. Peki, Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında, nereli? Çağla Şikel mesleği nedir? Çağla Şikel hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü almıştır. Peki, Türk oyuncu, sunucu ve manken olan Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında, nereli? Çağla Şikel mesleği nedir? Çağla Şikel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel (d. 2 Ocak 1979), Türk oyuncu, sunucu ve manken.

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır.

İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

KARİYERİ

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü.

KİŞİSEL YAŞAMI

Çağla Şıkel 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.

Çağla Şıkel yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı.

Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

FİLMOGRAFİSİ

Oyuncu olarak

Görgüsüzler (Sultan) (2008)

Cennet Mahallesi (Sultan) (2004-2007)

Avrupa Yakası (Melek)

Zehirli Çiçek

Bugün Ne Giysem

Sunucu olarak

Aile Boyu

Şehirler Yarışıyor

İlle de Roman Olsun

Her şey Dahil (2013-?)

Tabu (yarışma)

Her Şey Dahil

Ben Söylerim (2017)

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Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında, nereli? Çağla Şikel biyografisi! - Haberler
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