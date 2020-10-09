Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Çağla Şıkel, rahmetli babasının çok suratsız bir adam olduğunu hatta annesinin de eşi öldükten sonra yaşama sevinci bulduğunu söyledi.

Özel hayatı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Çağla Şıkel, 3 sene önce vefat eden babası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Aile ortamından bahseden Şıkel, "Babam mali müşavirdi. 7 kardeşlerdi ve en yüzü asık olanı babamdı. Rahmetliye suratsız denmez ama gerçekten çok suratsızdı. Çok zor gülen bir adamdı. Yapı olarak da eğlenceli ve şefkatli bir baba değildi. Annem ev hanımı, babam onu hiçbir zaman çalıştırmamış, istememiş. Annem, babam vefat ettikten sonra hayata düşmüş olabilir. Daha çok yaşama sevincini bulmuş" dedi.

"ANNEMİN BABAMI BU KADAR SEVDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Babasının ani ölümüyle yıkıldığını söyleyen ünlü manken sözlerine şöyle devam etti: "Tabi ki de babam öldüğünde hepimiz yıkıldık, çok üzüldük. Çok ani bir ölümdü. Ben annemin babamı o kadar çok sevdiğini hiçbir zaman anlamamıştım. Meğer inanılmaz seviyormuş. Annem de sevgisini belli edemeyen biridir. Ama annem derinden hissettirir."

BABASI KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Çağla Şıkel'in 59 yaşındaki babası Hüseyin Şıkel, 2017 yılında Topkapı'daki ofisinde kalp krizi geçirmişti. Çalışanları tarafından ambulans gelene kadar kalp masajı yapılan Hüseyin Şıkel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.