Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
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Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı

Güzel sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir televizyon programında aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı. Şıkel, "Kendi ayaklarının üzerinde durabilen başarılı insana aşık oluyorum. Çalışan üreten ve kendini geliştiren insanı seviyorum" ifadelerini kullandı.

11.06.2020 23:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:39

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş'le 40" programının bu haftaki konuğu güzel sunucu Çağla Şıkel oldu. Özel hayatından kariyerine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeği de tarif etti.

"BAŞARILI İNSANA AŞIK OLUYORUM"

Hayatına girecek kişinin "Magazinde görünmeyelim" gibi bir sıkıntısının olmaması gerektiğini söyleyen Şıkel, "Kendi ayaklarının üzerinde durabilen başarılı insana aşık oluyorum. Çok net bir bilgi. Yaptığı işin en iyisini yapan, çalışan üreten ve kendini geliştiren, bilmediği bir konu hakkında yaşına başına bakmadan araştırma yapmaktan utanmayan adamı seviyorum. Dolayısıyla da her şeyi yapabileceğim adam bir gün karşıma çıkarsa, bence o da benim hayatıma girmekten gocunmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
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