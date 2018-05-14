Çağla Şıkel: Anne Olmak İstiyorum, Baba Adayı Yok
Emre Altuğ'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayan Çağla Şıkel, "Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum ama baba adayı yok" dedi.
Mesleki başarılarının yanı sıra annelik konusunda hemcinslerinin örnek aldığı isimler arasında yer alan; podyumların aranılan ismi Çağla Şıkel, yazar Ayşe Arman, oyuncu Nilgün Belgün ve şarkıcı Nükhet Duru bir araya geldi.
"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM AMA..."
Eeski eşi Emre Altuğ'la barışmalarının söz konusu olmadığını belirten ünlü model, "Herkes bana 'Emre'yle (Altuğ) barışmayı düşünür müsün?' diye soruyor. Öyle bir durum yok. Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum ama baba adayı yok" dedi.
Çağla ve Emre'nin mutluluğu fotoğraflarda kaldı;
YORUMLAR (13)
-
Boş tenekeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
HABERE BAK . . MİLLETİN ÖZEL HAYATİ HABERCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Nasıl bir hayat paylaşacağını anlat o zaman belki..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
gelsin yaparızCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
-
Akşener diyor köprüler ücretsiz olacak , mazot 1,5 tl olacak , kredi kartı borçları kapatacakmış :)))) insanlar yemiyor artık , uzanda denedi soluğu Paris te aldı :)))))Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır