Çağla Şıkel: Anne Olmak İstiyorum, Baba Adayı Yok

Mesleki başarılarının yanı sıra annelik konusunda hemcinslerinin örnek aldığı isimler arasında yer alan; podyumların aranılan ismi Çağla Şıkel, yazar Ayşe Arman, oyuncu Nilgün Belgün ve şarkıcı Nükhet Duru bir araya geldi.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM AMA..."

Eeski eşi Emre Altuğ'la barışmalarının söz konusu olmadığını belirten ünlü model, "Herkes bana 'Emre'yle (Altuğ) barışmayı düşünür müsün?' diye soruyor. Öyle bir durum yok. Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum ama baba adayı yok" dedi.

Çağla ve Emre'nin mutluluğu fotoğraflarda kaldı;