Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Özlem Denizmen kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Özlem Denizmen hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Özlem Denizmen kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Özlem Denizmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU: ÖZLEM DENİZMEN KİMDİR?

Özlem Denizmen, lisans Eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği bölümünde tamamlamış, sonra MIT Sloan School of Management'ta MBA yapmıştır. Denizmen ayrıca, Stanford Üniversitesi'nde Etkileme Teknikleri, GE Crotonville Merkezinde Liderlik, Harvard Business School'da İleri Seviye Yönetim programlarını tamamlamıştır.

Çalışma hayatının temeli Finansal Planlama olan Özlem Denizmen, çalışma hayatına 1994'te Amerika'da Finansal Analist olarak Merrill Lynch Yatırım Bankası'nda başlamıştır. Türkiye'deki iş hayatına Garanti Yatırım'da devam etmiş, 2000 yılından bu yana Doğuş Grubu'nda Bütçe Planlama ve Strateji Bölüm Başkanlığı görevini icra etmektedir. Ayrıca grup içinde iş geliştirme ve yatırımcı ilişkileri üzerine çeşitli görevlerde çalışmıştır. Doğuş Holding Strateji Bölüm Başkanı, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Özlem Denizmen evli ve iki çocuk annesidir.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

2010 yılının başında Özlem Denizmen Türkiye'nin ilk finansal okur-yazarlık hareketini başlatarak 'Para Durumu' platformunu kurmuştur. 2011 yılında "Para Durumu" OECD tarafında Türkiye'deki ilk finansal okuryazarlık hareketi olarak onaylanmıştır.

Özlem Denizmen, A Haber TV kanalında Cumartesi günleri "Özlem Denizmen ile Para Durumu" programını sunmaktadır. Ayrıca Posta ve Hürriyet gazetelerinde haftalık köşe yazısı yazmaktadır.

2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Doğuş Holding işbirliğinde "Hedef 20 Bin Kadın" projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında hedef 2013 yılı sonunda 20 bin kadını finansal okuryazar olarak eğitmiş olmaktır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Özlem Denizmen, 2011 senesinde Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Liderler listesine seçilmiştir. Ayrıca Özlem Denizmen ile Para Durumu girişimi Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından 2011 En Başarılı Gönüllü Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirilmiştir

Nisan 2012 de 'Child and Youth Finance International' tarafından düzenlenen 2012 ödül törenine konuşmacı olarak davet edilmiştir.