Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle! FOX canlı yayın izle!

"Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün" sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınacak, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. Alanında uzman doktor ve estetisyenlerle gerçekleştirilecek sohbetlerle, kadınların sağlık ve güzellik konularında merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak. Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle! FOX canlı izle!

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay ve sağlıklı yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek. Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle! FOX canlı izle! 2 Nisan Çağla ile Yeni Bir Gün canlı izle!

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NE ZAMAN?

Hafta İçi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, saat 11.00'da ekranlarda.

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel (d. 2 Ocak 1979), Türk oyuncu, sunucu ve mankendir. Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır.Berna adında bir ablası vardır. Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır.1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.