Çağla İle Yeni Bir Gün canlı izle! Çağla İle Yeni Bir Gün HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı

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ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN PROGRAMI

Birbirinden başarılı ve keyifli 629 bölümü geride bırakan, FOX'un sevilen programı "Çağla ile Yeni Bir Gün", dopdolu yeni sezonuyla 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Saat 11.00 itibarıyla canlı yayınla ekrana gelecek programda; doğru beslenmenin, sağlıklı ve doğal besinler tüketmenin, evde yapılabilecek basit egzersizlerle fit kalmanın ve sağlıklı yaşamın tüm sırları izleyicilerle paylaşılacak.

Uzman konukların da ağırlanacağı ve Provizyon Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Çağla ile Yeni Bir Gün", yeni bölümleriyle 16 Ağustos Pazartesi saat 11.00 itibarıyla hafta içi her gün canlı yayınla yeniden FOX'ta. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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