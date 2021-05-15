Çağla Akalın kimdir?
Gündemin merak edilen isimlerinden biri olan Çağla Akalın kimdir? Exxen'in merakla takip edilen programlarından olan Katarsis'in konuğu Çağla Akalın kaç yaşında? Çağla Akalın hangi filmlerde rol aldı?
Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsiss programı, Exxen'de yayın hayatına devam ediyor. Programa konuk olan isimlerden biri de Çağla Akalın oldu. Çağla Akalın kimdir? Çağla Akalın nereli? Çağla Akalın kaç yaşında? Çağla Akalın hangi filmlerde oynadı?
ÇAĞLA AKALIN KİMDİR?
Çağla Akalın, Oyuncu, model, köşe yazarı, şarkıcı, insan hakları aktivisti. Türkiye'de 2013 yılında Miss Queen adıyla düzenlenen transseksüel güzellik yarışmasında Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilmiştir.
Türkiye'nin ilk trans modeli olan Çağla Akalın, 2019 yılında Türkiye'de ilk kez 'Trans Erkek Modellik' yarışması düzenleneceğini açıklamıştı.
17 Haziran 1990, İstanbul doğumludur. 2013 yılında Miss Queen transseksüel güzellik yarışmasında Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilmiştir.
Verdiği bir röportajda adını Çağla Şıkel'den, soyadını da Demet Akalın'dan aldığını söylemiştir.
2015 çıkışlı Köpek filminde başrol almıştır.