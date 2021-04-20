Çağdaş Onur Öztürk: Bir daha ata binemem sanıyordum
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Çağdaş Onur Öztürk: Bir daha ata binemem sanıyordum

Çağdaş Onur Öztürk: Bir daha ata binemem sanıyordum
Hürriyet - Haberler | Magazin

2016 yılında "Diriliş Ertuğrul"daki rolü için aldığı binicilik eğitimi sırasında attan düşen Çağdaş Onur Öztürk yeni bir dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2016 yılında "Diriliş Ertuğrul"daki rolü için aldığı binicilik eğitimi sırasında attan düşen Çağdaş Onur Öztürk yeni bir dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Prens" dizisinde Bongomya Krallığı'nın ikinci Kralı Thenio'yu canlandıran Öztürk bu rolün kendisine ilaç gibi geldiğini söylüyor:   "Önce Allah, sonra başarılı doktorlar sayesinde kazanın fiziksel etkilerini yok ettik. Sol gözüm hiç görmüyordu, yavaş yavaş o da geliyor. Şu an yüzde 40 görüyorum. Ama ruhumda izler kalmıştı. Bir daha ata binemem sanıyordum. Prens Dizisi o kadar komik, bir o kadar da profesyonel ki ata bile bindim. Travmalarım uçtu gitti."

İLK KEZ KOMEDİDE KÖTÜ ADAMI OYNUYORUM  

Çağdaş Onur Öztürk, yapımcılığını MGX Film'in üstlendiği, senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı, Bülent İşbilen'in yönettiği dizinin kadrosuna nasıl dahil olduğunu ise şu sözlerle anlattı: "Senaryo sahibimiz ve Prens karakteri Giray Altıok benim 5-6 yıllık arkadaşım. Prens projesi uzun süredir kafasının içinde dolaşıyordu. Bana da 'bir gün çekilirse Prens'in sürekli itişip çekiştiği deli abisini sen oynarsan çok güzel olur' diyordu. Yapım şirketi bu bilgiden habersiz benimle görüşmek istedi. Güzel bir tesadüf oldu hepimiz için. Sanıyorum herkesi velfecri okuyan bakışlarım etkilendi. Şaka bir yana gözlerim yüzünden hep kötü adam karakterleri geliyor bana. Ama bu sefer komedide kötüyü oynuyorum. Bu açılım bile benim için müthiş."

Kaynak: Hürriyet

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