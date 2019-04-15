Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın İlişkileri Hakkında İlk Kez Konuştu

Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Maslak'ta sahnelenen 'Arzu Tramvayı' oyununu izlemeye gitti. Çift oyun bitimi bir mekana gitti. Çağatay Ulusoy içeri sevgilisi ile girdikten sonra mekanın perdeleri örtüldü.

Mekandan çıkınca Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan Çağatay ve Duygu, ilişkileri hakkında ilk kez konuşarak mutluyuz mesajı verdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Sabaha karşı saat 04.00'te mekandan çıkan ikili, asansörden inince görüntülendi. Ulusoy, "Duygu Hanım'la birlikteliğiniz nasıl gidiyor, ayrıldığınız haberleri çıkmıştı bir ara" diyen muhabirlere, "Her şey çok güzel gidiyor. Arkadaşlar sürekli haberler çıkıyor ama biz mutluyuz, bir sorun yok" dedi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ"

Duygu Sarışın, ilişkileri hakkındaki sorulara, "Gördüğünüz gibi" demekle yetindi.