Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrılık iddialarını yalanladı

Özel hayatlarını basından uzak tutmayı tercih ettiği için sık sık haklarında ayrılık haberleri çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, birlikte kamera karşısına geçerek ayrılık iddiasını yalanladı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Duygu Sarışın ile ayrıldığı iddia edildi. Çiftin ayrılık kararı olarak da Ulusoy'un ilişkisini basın uzak tutmak istemesi gösterildi.

"AYRILIK HABERLERİNE KALBİMİZ NASIRLAŞTI"

Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan ikili, önceki gün bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Ulusoy, ayrılık haberleri için "Bu tarz haberler çok çıkmaya başladı. Kalplerimiz artık bu konuda nasırlaştı gülüp geçiyoruz. Bu konuda ailelerimiz hassas olduğu için herkesin de hassas olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.