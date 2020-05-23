Çağatay Ulusoy'un partneri o isim mi olacak? Orhan Pamuk'un sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi, diziye uyarlanıyor. Ranini.tv'nin iddiasına göre; Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Pınar Deniz yer alacak

Yaklaşık iki yıldır gündemde olan bu projenin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği ancak Erik Barmack'ın aklında başka bir isim olduğu konuşuluyor.

Çağatay Ulusoy'a sürpriz partner

Bu ismin ise Netflix'in Türkiye'deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız'ın da başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olduğu iddia edildi. Ulusoy'a 'Aşk 101' dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz'in eşlik edeceği de konuşulanlar arasında.

'Hakan: Muhafız'ın başrolünde yer alıyor

29 yaşındaki Çağatay Ulusoy, dünya çapında yapımcılığını yaptığı ve bünyesinde bulundurduğu dizilerle dikkatleri çeken Netflix'in ilk Türk dizisi olan özelliği taşıyacak olan 'Hakan: Muhafız'ın başrolünde yer alıyor.

MASUMİYET MÜZESİ'NİN KONUSU...





"1975'te bir bahar günü başlayıp günümüze kadar gelen, İstanbullu zengin çocuğu Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun'un hikayesi: Hızı, hareketi, olaylarının ve kahramanlarının zenginliği, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki fırtınaları hissettirme gücüyle, 'Masumiyet Müzesi' elinizden bırakamayacağınız ve yeniden okuyacağınız kitaplardan biri olacak.

Masumiyet Müzesi'ni okurken yalnız aşk hakkında değil, evlilik, arkadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakkındaki bütün düşüncelerinizin derinden etkilendiğini ve kitabın rengarenk dünyasından hiç ayrılmak istemediğinizi göreceksiniz."



