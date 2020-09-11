Çağatay Akman "Bul Beni Çıkar Bu Çukurdan" şarkı sözleri | Çağatay Akman yeni şarkısının sözleri nelerdir? Çağatay Akman'ın yeni şarkısı 'Bul Beni Çıkar Bu Çukurdan' klibiyle birlikte Youtube'da yayınlanmaya başladı. Gece gölgenin rahatına bak şarkısıyla izlenme rekorları kıran Çağatay Akman yeni şarkısıyla da çok sayıda izlenme almak istiyor. Peki yeni şarkısının sözleri nelerdir şimdi hep birlikte bakalım.

Çağatay Akman'ın yeni şarkısının sözleri merak ediliyor. Beğenilen yeni şarkısı "Bul Beni Çıkar Bu Çukurdan" 'ın sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 yılı Çankırı doğumlu Türk şarkıcıdır.

Çağatay Akman, 12 Haziran 2016'da yayımlanan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile tanındı. 8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısını yayımladı. 14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı. 15 Şubat 2018'de ise "Yüreğim Davacı" adlı şarkısını yayımladı. 21 Temmuz 2018'de "Çek Silahını Daya Göğsüme" adlı şarkısını yayımladı. Ayrıca gitar çalabilen Çağatay Akman, müzikal kariyerinin yanı sıra Bizim Hikâye dizisinin 12. bölümünde konuk oyuncu olarak rol aldı. Çağatay Akman, ayrıca 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" kategorisine aday gösterildi.

BUL BENİ ÇIKAR BU ÇUKURDAN ŞARKI SÖZLERİ

Bul beni çıkar bu çukurdan

Hadi uyandır bu derin uykudan

Titriyor dudaklar korkudan

Git diyorsunda sanki yol mu var

Hakim bizim işi çevirmedi

Şimdi kelepçeler tam kemirmelik

Yeri geldi gram bile sevilmedik

Bebeğim biz asla boşa delirmedik

Ondan asla kaçamam

Elini uzatsa beni yakalar

Onu rezidans için hiç satamam

Güzel günler elbet şafakta

Bul beni çıkar bu çukurdan

Hadi uyandır bu derin uykudan

Titriyor dudaklar korkudan

Git diyorsunda sanki yol mu var

Sokaklar seni beni yalan eder

Cebimde para yokken Münir babam yardım eder

Gece nedir belli değil gürültüler sebebi belli belli beni delirttiler

Hisler sazdan çağladı bugün kainat benim için ağladı

Dünya adaletine kanmadım para basıyor o terazi kolları

Bir ben mişim senin işin anladım

Bütün dertlerim eli kolu bağladı

Bugün güneş bizim için doğmadı

Dedi dünün yarın için umut olmalı

Yüzün solmadı açmadı çiçekler

Hüzün sarmadı hoş gelecekler

Gözün dolmadı geçmişi silecekler

Sanki yüz yıl geçti diyecekler.

BUL BENİ ÇIKAR BU ÇUKURDAN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Produktör : Abdullah Özdoğan - 2645 Records

Söz :Muhsin Hodoman

Müzik : Çağatay Akman

Aranje: Can Vatansever

Klip Yönetmeni : Kemal Başbuğ