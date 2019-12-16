Çağaptay: 'Trump'ın Yaptırım Kararını Uygulamama İhtimali Var'
Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinden sonra gelinen noktada önemli olanın Trump'ın tavrı olduğunu söyledi.
16.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:48
Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinden sonra gelinen noktada önemli olanın Trump'ın tavrı olduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com