Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü
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Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü

Anadolu Ajansı / Abdoulaye Adoum Mahamat - Haberler | Güncel

AA Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü Uzun süredir komşu ülkelerde faaliyet gösteren Çadlı isyancı grup Direniş Güçleri Birliği (UFR), Çad Askeri Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno'nun çağrısı üzerine ülkeye geri döndü.

AA Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü

Uzun süredir komşu ülkelerde faaliyet gösteren Çadlı isyancı grup Direniş Güçleri Birliği (UFR), Çad Askeri Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno'nun çağrısı üzerine ülkeye geri döndü.

UFR Sözcüsü Waru Mohamed Dakouni, yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Itno'nun ülke dışında bulunan bütün Çadlıları ülkenin yeniden inşası için ülkeye davet etmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Ülkenin yeniden inşasına katkı sunmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Dakouni, Çadlı bütün silahlı unsurların ülkeye dönüş yapmasının Askeri Geçiş Konseyi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Ocak 2009'da 8 isyancı grubun bir araya gelmesiyle kurulan UFR isyancı grubu, yıllarca merkezi hükümeti yıkma mücadelesi verdi.

UFR'nin destekçisi olduğu iddia edilen Sudan ile Çad'ın 2019'da barış anlaşması imzalamasının ardından grubun üyeleri, başta Libya olmak üzere komşu ülkelere sığınmıştı.

Çad'daki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti.

Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü
Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü
Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü
Çadlı isyancı grubu UFR, Çad Askeri Konseyi Başkanı'nın çağrısı üzerine ülkeye geri döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdoulaye Adoum Mahamat

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