Çadırda yaşayan engelli çiftin yaşam mücadelesi
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Çadırda yaşayan engelli çiftin yaşam mücadelesi

Çadırda yaşayan engelli çiftin yaşam mücadelesi Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Göktepe Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Murat Yılmaz ile fiziksel engeli bulunan 7 aylık hamile eşi Ayten Yılmaz, harabeye dönen köy evinin önüne kurdukları çadırda elektrik ve su olmadan yaşamaya çalışıyor.

17.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:03

Çadırda yaşayan engelli çiftin yaşam mücadelesi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Göktepe Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Murat Yılmaz ile fiziksel engeli bulunan 7 aylık hamile eşi Ayten Yılmaz, harabeye dönen köy evinin önüne kurdukları çadırda elektrik ve su olmadan yaşamaya çalışıyor.

Göktepe Mahallesinde yaşadıkları sırada yapılan şikayet üzerine iki çocukları sevgi evlerine yerleştirilen Murat-Ayten Yılmaz çifti, çocuklarını görebilmek için Muğla'nın merkez Mahallesi Menteşe'ye taşındı. 7 ay sonunda maddi imkansızlık nedeniyle çift, yeniden Göktepe'ye geri dönmek zorunda kaldı. Murat Yılmaz'ın dededen kalma evinin harabeye dönmesi ve bazı miras sorunları nedeniyle çift kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

2 ay sonra bebeğini elektrik ve suyun olmadığı çadırda doğurmak istemediğini söyleyen Ayten Yılmaz, "Çok zor durumdayım. Ben 7 aylık hamileyim. Bize bakan yok. Eşimle çadırda yaşıyoruz. Evden başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.

Zihinsel engelli Murat Yılmaz ise, "Eşim fiziksel engelli, ben ise zihinsel engelliyim. Bu çadırda 2 aydan bu yana yaşıyoruz. Tek başıma yaptım bu çadırı. Ev ya da konteyner yardımı istiyoruz. Elektrik ve suyumuz yok. Karanlıkta yaşıyoruz. İki tane oğlum var. Şikayet edildiğinden dolayı elimizden aldılar" diye ifade etti.

Göktepe Mahalle sakinlerinden Mehmet Şan ise, "Bu çocukların ikisi de engelli. Hanımı 7 aylık hamile. Bunların durumuna benim çok canım acıyor. Bu çocuklara bir konteyner ya da dedesinin harabe evi var. Bu alana bir konteyner koyulacak ya da 2 odalı bir ev tahsis etsinler" ifadelerini kullandı.

Çadırda yaşayan engelli çiftin yaşam mücadelesi

Kaynak: İHA

Manşet

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