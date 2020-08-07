Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında caddelere yerleştirilen dezenfektan stantlarını su doldurur gibi boşaltan vatandaşlar kameralara yakalandı.

Kocaeli'de kimliği belirsiz kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında caddeye yerleştirilen dezenfektan stantlarından birinde yapılan hırsızlık kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Evlerinde biten dezenfektan şişelerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanlara yerleştirilen ünitelerden temin eden bazı vatandaşlara ait görüntüler, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de resmi sosyal hesabından videoyu paylaşıp "Neden mi dezenfektanlar erkenden bitiyor?" notunu düştü.