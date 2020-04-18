Caddeler TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı. Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 2 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların sağlığı ve Kovid-19 tedbirleri çerçevesinden Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in talimatıyla Çevik Kuvvet Amirliği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Cumhuriyet ve Lozan Caddelerini köpüklü suyla yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri ile Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki bisiklet yolu ve kaldırımları yıkadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi ekipleri ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA