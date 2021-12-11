KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Caddebostan Sahilini yine kaplayan kırmızı yosunlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy Caddebostan Sahili, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kıyıya vuran dalgalar nedeniyle tekrar kırmızı yosunlarla kaplandı. Kırmızı yosunların sahildeki yürüyüş yolu ve banklara kadar ulaştığı görüldü. Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve kıyıya vuran sert dalgalar nedeniyle Kadıköy'de Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı. Kıyıya vuran dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları kaplamasının yanı sıra sahildeki yürüyüş yoluna ve banklara da ulaştığı görüldü. Sahildeki yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Sahili kaplayan kırmızı yosunlar ile ilgili konuşan Ömer Şaklıoğlu, "Ben bu konuyu biraz kendim araştırdım. Güneydoğu Asya'da olan bir sorun bu. Evsel atıkların tam olarak damıtılmadan arıtılmadan denize akıtılmasıyla oluşuyor. Bir koku da oluşturuyor. Belediyenin burada yapması gereken toplama temizleme çalışması varsa acilen yapması lazım. Çünkü mikrobik ve evsel atıktan kaynaklanıyor. İnsanımızın da kullandığı deterjanlar ve başka şeylerin denize gittiğini düşünerek, kimyasal olarak en hafif şeyleri kullanmak lazım" dedi.

Caddebostan sahilini tekrar kaplayan kırmızı yosunlar drone ile havadan görüntülendi.