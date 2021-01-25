Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
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Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı

25.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:03
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü.

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili lodos nedeniyle kırmızı yosunlarla kaplandı.  Her yıl olduğu gibi yelken kulübü de kırmızı yosunlardan etkilendi. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de ulaştı. Kimi vatandaşlar ise yağışlı havaya rağmen sahilde koşu yaptı.


Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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