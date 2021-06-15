Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı
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Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı

Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan Sahili'nde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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