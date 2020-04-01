Cadde ve sokaklara yazılan "Evde Kal, Sağlıklı kal" yazıları havadan görüntülendi
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Sultanbeyli, Keskin, Yerel

Cadde ve sokaklara yazılan "Evde Kal, Sağlıklı kal" yazıları havadan görüntülendi

Cadde ve sokaklara yazılan "Evde Kal, Sağlıklı kal" yazıları havadan görüntülendi Sultanbeyli'de cadde ve sokaklar "Evde Kal" diyor Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları devam ederken, Sultanbeyli'de cadde, sokaklar, hastane önleri ve park girişlerine "Evde...

01.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:46
Cadde ve sokaklara yazılan 'Evde Kal, Sağlıklı kal' yazıları havadan görüntülendi

Cadde ve sokaklara yazılan "Evde Kal, Sağlıklı kal" yazıları havadan görüntülendi

Sultanbeyli'de cadde ve sokaklar "Evde Kal" diyor

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları devam ederken, Sultanbeyli'de cadde, sokaklar, hastane önleri ve park girişlerine "Evde Kal, Sağlıklı Kal" yazısı yazıldı. Belediye ekiplerince yerlere yazılan " Evde Kal sağlıklı kal" yazıları ise havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yetkililer vatandaşlara evde kalması için çağrıda bulunuyor. Sultanbeyli Belediyesi de bu konuya dikkat çekmek için ilginç bir çalışmaya imza attı. Son dönemde vak'a sayılarının hızlı artışı belediyeyi de hareket geçirdi. Belediye ekiplerince ilçedeki cadde ve sokaklara büyük harflerle" Evde Kal, sağlıklı kal" yazıldı. Cadde ve sokakların yanı sıra hastane önleri ve park girişlerine de " Evde kal Sağlıklı kal" yazıları yazıldı. Alınan tedbirler ve yapılan farkındalık çalışması ilçe sakinlerini de memnun etti. Sokak ve caddelere "Evde Kal, Sağlıklı Kal" yazısı havadan drone ile görüntülendi.

Sultanbeyli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yavuz Kurt ise, "Halkımızın sağlığı için bildiğiniz gibi korona ile ilgili tedbirler çok önemli Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Sultanbeyli'de de korona ile ilgili tedbirleri alıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu virüsün yol açtığı tehlikeler noktasında ciddi bir duyarlılık çalışmamız var. İlçemizin belirli cadde ve sokaklarına özellikle işlek bölgelerine 'Evde Kal Sağlıklı Kal" sloganı ile yazılarımızı yazıyoruz. İstiyoruz ki insanımız evde kalsın sağlıklı kalsın ve virüsle olan mücadeleye destek versin" dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sürecin başından beri Korona virüs ile etkili şekilde mücadele ettiklerini söyledi. İlçede bulunan kamu kurumlarını, ibadethaneleri, parkları, eczaneleri ve bir çok mekanı dezenfekte ettiklerini kaydeden Başkan Keskin, "Devletimizin evde kal çağrısının karşılık bulması için bizler de yoğun gayret gösteriyoruz. Amacımız aldığımız tedbirlerle salgının önüne geçebilmek. Çağrının karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala az da olsa hareketli noktalarımız var. Buralardaki cadde ve sokaklara "Evde Kal, Sağlıklı Kal" yazıları yazdık. Bu çalışmanın da sürece olumlu katkı sağladığını görüyoruz. Çünkü uyarıları sokağa çıkan vatandaşlarımız görsün istiyoruz. İlçemizde hemşehrilerimizin sağlığını korumak için tedbirler noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. Millet olarak alınan tedbirlere uyarsak mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cadde ve sokaklara yazılan 'Evde Kal, Sağlıklı kal' yazıları havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Cadde ve sokaklara yazılan "Evde Kal, Sağlıklı kal" yazıları havadan görüntülendi
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