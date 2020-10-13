Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cadde ortasında nargile içen gençlerin fenalaşıp kendilerinden geçmeleri endişe yarattı. Gençlerin o halleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazicelal Mahallesi'nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görülüyor. Bir kişinin ise içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekiyor.

BAYILAN ARKADAŞLARINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çocukların nargile mi içtikleri yoksa cadde ortasında uyuşturucu mu aldıkları bilinmezken, görüntülerde kız çocuklarının da ilgisi hayret uyandırdı. Her şey bir tarafa bir arkadaşlarının bayılmasına aldırış etmeden nargile keyfine çocukların devam etmesi ise görüntülere yansıdı.

ZORLUKLA AYAĞA KALKIP SENDELEYEREK GİTTİ

Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendeleyerek oradan ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı