Cabbar Başkan'dan doğum günü sürprizi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 12 yaşındaki Yakup Özdemir'e doğum günü sürprizi yaptı.

Cabbar Başkan'ın talimatıyla belediye ekiplerince getirilen yaş pastanın mumlarına üfleyen Özdemir'e ayrıca Cabbar Başkanın futbol topu hediyesi de verildi.

Develili hemşerilerin sağlığı ve mutluluğu için görev başında oldukların belirten Cabbar Başkan "Bu özel gününde yavrumuzu mutlu etmek istedik ve ona sürpriz bir doğum günü pastası ve hediye takdiminde bulunduk. Gencinden yaşlısına tüm hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu. Yakup Özdemir ve ailesi de Cabbar Başkana bu jestinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Bültenler