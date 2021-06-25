ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
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ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı

ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Şüphlilerden, F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K.  tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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