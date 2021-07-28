Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.