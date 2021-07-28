Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı
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Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı

Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.

TESLİM OLMAK İSTEDİ

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı. Sevk edildiği hakim tarafından da tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği...
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