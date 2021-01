BW ile anlaşma yenilemeyen otel, ismini Utopia Cave Cappadocia olarak değiştirdi

Mülkiyeti Yurttur Tur. Otel. İnş. ve Bes. Paz. San. Ltd. Şti'ye ait olan Best Western Premier Cappadocia Hotel, BW Hotels ile anlaşma yenilemedi. Tesis bundan sonra Utopia Cave Cappadocia ismi ile Türkiye turizmine hizmet verecek.

Utopia Cave Cappadocia Genel Koordinatörü Nazif Demir'in konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: "Mülkiyeti ve işletmesi Yurttur Tur. Otel. İnş. ve Bes. Paz. San. Ltd. Şti'mize ait olan; Best Western Premier Cappadocia Hotel uluslararası otelcilik markası olan Best Western ile franchising anlaşmamız 31.12.2020 tarihinde süresi dolmuş olup şirketimiz Best Western ile franchising anlaşmamızı yenilemeyip iptal etme kararı almıştır.

Mülkiyeti ve İşletmecisi Yurttur Tur. Otel. İnş. ve Bes. Paz. San. Ltd. Şti mize ait olan Otelimizin yeni adı; 31.12.2020 tarihinden itibaren Utopia Cave Cappadocia olarak anılacak ve hizmetine kendi adına devam edecektir. Bu güne kadar işbirliği içinde olduğumuz tüm partnerlerimize destek ve işbirliklerine teşekkür eder, bundan sonra daha kaliteli hizmetimizi siz ve konuklarınıza Kapadokya'da yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Tourism Today