Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı
Bursa'da buzlu yolda dengesini kaybedip düşen babanın kucağındaki kızını korumaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da yağan karın ardından havanın aşırı soğuması nedeniyle yollar buz tuttu. Buzlu yolda yürümekte zorlanan vatandaşlar ise zaman zaman düşerek yaralanma tehlikesi geçirdi.
Önceki gün Orhanlı ilçesi Reyhan Mahallesi'nde de bir baba, Mantıcılar Caddesi'ndeki otoparka aracını park etti. Ardından da kızını kucağına alıp, yürümeye başladı. Ancak buzlu yolda kayıp, dengesini kaybetti.
KIZININ DÜŞMEMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTI
Yere düşen baba, kucağındaki kızının buza çarpmaması için büyük çaba sarfetti. Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan baba ve kızı, yara almadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN