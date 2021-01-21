Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı

21.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:21

Bursa'da buzlu yolda dengesini kaybedip düşen babanın kucağındaki kızını korumaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da yağan karın ardından havanın aşırı soğuması nedeniyle yollar buz tuttu. Buzlu yolda yürümekte zorlanan vatandaşlar ise zaman zaman düşerek yaralanma tehlikesi geçirdi.

Önceki gün Orhanlı ilçesi Reyhan Mahallesi'nde de bir baba, Mantıcılar Caddesi'ndeki otoparka aracını park etti. Ardından da kızını kucağına alıp, yürümeye başladı. Ancak buzlu yolda kayıp, dengesini kaybetti.

KIZININ DÜŞMEMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Yere düşen baba, kucağındaki kızının buza çarpmaması için büyük çaba sarfetti. Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan baba ve kızı, yara almadı.

Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:21:37. #1.14#
title