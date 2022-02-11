Buzlu ve karlı yolda yürüyenler dikkat; baş ve boyun korunmalı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Mehmet Edip Akyol, kış aylarında karlı ve buzlu yollarda düşme kaynaklı vakaların arttığına dikkat çekti. Akyol, düşme anında geçici körlük veya beyin kanaması gelişebildiğini, bu nedenle başın ve boynun korunması gerektiğini söyledi.

Kış aylarında yolların karlı ve buzlu olması nedeniyle düşmeler, kol ve bacaklarda kırıklar ve baş yaralanmaları oluşabiliyor. Nöroşirürji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Mehmet Edip Akyol, karlı ve buzlu yollarda yürürken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özellikle düşme anında baş ve boynun desteklenip korunmasının önemine değinen Akyol, "Tabi ki düşme bizim istediğimiz bir hadise değil ve aniden gelişen bir olay. Düşme anında reflekslerimiz ne kadar aktifse korumamız da o denli olabiliyor. Düşme anında en önemli şey şu. Kafamızı iki elimizin arasına alıp boynumuzu da öne doğru eğip başımızın ve boynumuzun yere çarpmaması şeklinde kendimizi korumamız lazım" dedi.