SİVAS (İHA) - Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düştü, oluşan buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, beş araç bir birine girdi.

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile yollarda buzlanma oluştu. Buzlanmanın etkisi ile şehir merkezi toptancılar caddesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi. Sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sürücüleri kazanın yoldaki aşarı buzlanmadan kaynaklandığını belirttiler.

(Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit-İHA)