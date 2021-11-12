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Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düştü, oluşan buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, beş araç bir birine girdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düştü, oluşan buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, beş araç bir birine girdi.

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile yollarda buzlanma oluştu. Buzlanmanın etkisi ile şehir merkezi toptancılar caddesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi. Sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sürücüleri kazanın yoldaki aşarı buzlanmadan kaynaklandığını belirttiler.

(Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit-İHA)

Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

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