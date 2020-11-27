Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı
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Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı

27.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:02

Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı Buzlanmadan dolayı aynı yolda sürücüler peş peşe kaza yaptı Takla atan pikaptan yara almadan kurtuldular Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yoldaki buzlanma kazaları beraberinde getirdi.

Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı

Buzlanmadan dolayı aynı yolda sürücüler peş peşe kaza yaptı

Takla atan pikaptan yara almadan kurtuldular

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SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yoldaki buzlanma kazaları beraberinde getirdi. Buzlanmadan dolayı sürücülerinin kontrolünden çıkan Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait pikap ile tavuk yüklü tır çarpıştı. Kazada takla atan pikaptan içerisinde bulunan kişiler şans eseri yara almadan kurtuldu.

Taraklı D-150 karayolunda oluşan buzlanma kazaları beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Göynük istikametinde ilerlemekte olan A.Ö. idaresindeki 14 BT 846 plakalı tır ile Taraklı istikametine doğru gitmekte olan ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait A.T. idaresindeki 54 BC 147 plakalı resmi plakalı pikap, sürücülerin yoldaki buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. Kaza sonucu tır yol kenarına düşerek dururken, pikap ise takla attı. Takla atan pikap içerisinde bulunan sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, buzlanma sebebi ile kontrolden çıkan bir otomobilde aynı bölgede bariyerlere çarparak durabildi.

Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı
Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı
Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı
Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı
Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı
Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı
Buzlanan yolda tır ile pikap çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TABAK

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