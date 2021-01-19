Görülmemiş kaza! Kontrolden çıkan traktördeki av tüfeği patladı, sürücü vuruldu

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Akpınar mevkiinde meydana gelen olayda, Ali K. isimli kişi, traktörü ile avdan döndüğü esnada buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savrulan traktörde bulunan av tüfeğinin ateş alması neticesinde ise sürücü sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ali K. yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı