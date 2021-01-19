Görülmemiş kaza! Kontrolden çıkan traktördeki av tüfeği patladı, sürücü vuruldu
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Görülmemiş kaza! Kontrolden çıkan traktördeki av tüfeği patladı, sürücü vuruldu

19.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:07

Sakarya'nın Karasu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan traktörde bulunan av tüfeği ateş aldı.Tüfekten çıkan saçmalar şoförü yaraladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Akpınar mevkiinde meydana gelen olayda, Ali K. isimli kişi, traktörü ile avdan döndüğü esnada buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savrulan traktörde bulunan av tüfeğinin ateş alması neticesinde ise sürücü sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ali K. yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görülmemiş kaza! Kontrolden çıkan traktördeki av tüfeği patladı, sürücü vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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