BUZLANAN YOLDA KAYAN İTFAİYE ARACI 7 OTOMOBİLE ÇARPTI

ŞİŞLİ'de buzlanan yolda kayan itfaiye aracı, park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde hasar oluştu.

Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairenin mutfağında yangın olduğu ihbarını alan itfaiye ekibi müdahale için yola çıktı. Yangının olduğu caddede yokuş aşağı ilerleyen itfaiye kamyonu, buzlanan yolda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, yolun sağında park halindeki 7 araca çarptı.

İtfaiye ekipleri kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, itfaiye aracı ile biri lüks 7 otomobilde hasar oluştu.

Kaza sonrası büyük hasar gören lüks aracın sahibi Sevinç Belli, kazayı polisin aramasıyla öğrendiğini belirterek Sabah 05.00 gibi bir polisi memuru aradı beni. Çok ciddi bir kaza olduğunu ve tutanağı almamı söyledi. Benim de böyle haberim oldu. Sabah gelince böyle buldum. Bu kadar büyük hasar beklemiyordum. İtfaiye kayarak çarpmış araca. Bu kadar bilgim var dedi.

Hasar gören otomobillerden birinin sahibi Hadi Gümüş ise Sabah saatlerinde komşular aradı, geldim. İtfaiye aracının saat 04.30 sıralarında freninin tutmadığını ve araçlara vurduğunu söylediler. Benim aracım da yedinci araç. Tamponunda hasar var. Ama küçük bir hasarla atlattık diye konuştu.