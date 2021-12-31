Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti - Haberler
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Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti Erzurum'da etkisini arttıran soğuk havayla birlikte Erzurum Ovası buzla kaplandı.

ERZURUM (İHA) - Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti

ERZURUM - Erzurum'da etkisini arttıran soğuk havayla birlikte Erzurum Ovası buzla kaplandı. Kilometrelerce uzunluktaki buz tabakası havadan drone ile görüntülendi. Buzla kaplı ova manzarasıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava yeni yıl öncesi etkisini iyiden iyiye arttırdı. Gece saatlerinde eksi 16 dereceyi gören Erzurum'da göller, nehirler ve su birikintileri buz kesti. Erzurum ovasında bulunan sulak arazi ve bataklıklar ise adeta buz pistlerini anımsattı. Kilometrelerce uzunluktaki buz tabakası seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Drone ile havadan görüntülenen ovada gün doğumuyla birlikte güneş ışıkları buzlarla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti

Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti

Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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