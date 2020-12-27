Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran oyuncuları kimlerdir?
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Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran oyuncuları kimlerdir?

27.12.2020 00:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 00:29
Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran oyuncuları kimlerdir?

Kanal D Sinema keyfinde bugün Yeni Nesil Ajans'tan sonra Buzkıran Filmi yer alacak. 00.00'da başlayacak olan Buzkıran seyircilerde merak uyandırdı. Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran oyuncuları kimlerdir?

Kanal D'de bu gece 2016 yılında gösterime giren ve vizyonda büyük bir ilgi gören Buzkıran filmi yayınlanacak. Peki vizyondayken gişe rekoru kıran ve izleyiciler tarafından merakla araştırılan Buzkıran filmi konusu nedir? İşte Buzkıran oyuncuları!

BUZKIRAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1985'de buzkıran gemi "Mikhail Somov", Antarktika açıklarında büyük bir buz dağı ile karşı karşıya kalır. Kaptan Petrov yanından geçmeye karar verir. Fakat bu esnada mürettebattan biri köpeğiyle denize düşer. Kurtarma operasyonu yüzünden gemi buz dağının yanından başarıyla geçemez ve buz dağının bir kısmına çarpar. Kaptan, ikinci kaptan tarafından ihbar edilir ve görevden alınır. Kurtarılmayı bekleyen gemide yeni kaptanın gelmesiyle işler iyice karışır.

BUZKIRAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Buzkıran filminin oyuncu kadrosu:

  • Pyotr Fyodorov
  • Sergey Puskepalis
  • Aleksandr Pal
  • Vitaliy Khaev
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