Buzdolabı tamircisinin 150 lira için öldürülmesinde 1 tutuklama
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Buzdolabı tamircisinin 150 lira için öldürülmesinde 1 tutuklama

11.02.2021 09:32 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:36
Buzdolabı tamircisinin 150 lira için öldürülmesinde 1 tutuklama

KONYA'da buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46), 150 TL'lik borç nedeniyle aracının içindeyken tabancayla ateş ederek öldüren şüphelilerden Mustafa Küçükkeskin (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA'da buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46), 150 TL'lik borç nedeniyle aracının içindeyken tabancayla ateş ederek öldüren şüphelilerden Mustafa Küçükkeskin (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bahattin Y. (26) ve U.Ç. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, Mustafa Küçükkeskin ve Bahattin Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu. Ağır yaralanan Başaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen U.Ç.'yi kent merkezinde, Mustafa Küçükkeskin  ve Bahattin Y.'yi ise saklandıkları serada, yakaladı. 

Küçükkeskin, Kamil Başaralı'nın kendilerinden içki satın aldığını öne sürerek, "Biz seyyar olarak gece içki satıyoruz. Kamil Başaralı'nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Küçükkeskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bahattin Y. ve U.Ç ise adli kontrol şarıyla serbest bırakıldı.  


Buzdolabı tamircisinin 150 lira için öldürülmesinde 1 tutuklama
Buzdolabı tamircisinin 150 lira için öldürülmesinde 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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