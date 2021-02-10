Buzdolabı tamircisinin 150 TL borç para için öldürüldüğü ortaya çıktı
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Buzdolabı tamircisinin 150 TL borç para için öldürüldüğü ortaya çıktı

10.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:22

Konya'da bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i polisle çatışmaya girdikten sonra yakalanan 3 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Mustafa K. sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilerin 'neden yaptın?' sorusuna 'sana ne?' diyerek cevap verdi. Öte yandan şahsın 150 TL borcu yüzünden öldürüldüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz Pazartesi saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesinde Kamil Başaralı pikap aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KAÇTIĞI YERDE YAKALANDI

Olayın ardından şüphelilerden U.Ç. gözaltına alınan polis, olayın diğer şüphelileri Mustafa K. ve Bahattin Y.'nin Hatunsaray yolu üzerindeki seralarda saklandığını tespit etti. Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Mustafa K. herhangi bir zarar görmeden yakalandı. Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Polisteki sorgulamanın ardından şüphelilerden U.Ç. serbest bırakıldı.

150 TL İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Emniyete götürülen ve tabancayı kullandığı belirtilen Mustafa K.'nın ifadesinde; içki sattıklarını, Kamil Başaralı'nın kendilerine olan 150 lira borcunu istemelerinden dolayı küfürleşerek tartıştıklarını ve bu yüzden öldürdüklerini söylediği öne sürüldü.

"SANA NE?"

Sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden Mustafa K., gazetecilerin 'neden yaptın?' sorusuna 'sana ne?' diyerek cevap verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa K. ve Bahattin Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Buzdolabı tamircisinin 150 TL borç para için öldürüldüğü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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