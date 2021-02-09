Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

09.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:17
Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

KONYA'da dün buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46), tabancayla kamyonetine ateş ederek öldüren Mustafa K. (28), Bahattin Y. (25) ve U.Ç.'nin (17), 150 TL'lik borç nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

KONYA'da dün buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46), tabancayla kamyonetine ateş ederek öldüren Mustafa K. (28), Bahattin Y. (25) ve U.Ç.'nin (17), 150 TL'lik borç nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tabancayı kullandığı öne sürülen Mustafa K. ifadesinde "Biz geceleri içki satıyoruz. Kamil Başarılı'nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük" dediği öğrenildi. 

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu. Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Başaralı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamil Başaralı'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince saldırganların Mustafa K., Bahattin Y. ve U.Ç. olduğunu tespit edildi. Polis, U.Ç.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.CİNAYET ŞÜPHELİLERİ POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİDiğer 2 şüphelinin Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde bir serada saklandığını belirleyen polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden Bahattin Y., polis ekiplerini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Mustafa K. de polise tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine çatışma çıktı. Kısa süren çatışmanın ardından 2 şüpheli de yakalanıp, gözaltına alındı. 150 LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLEREmniyete götürülen şüphelilerden tabancayı kullandığı iddia edilen Mustafa K., ifadesinde gece geç saatlerde içki satışı yaptıklarını ve Kamil Başaralı'nın da kendilerinden içki satın aldığını öne sürerek, "Biz seyyar olarak içki satıyoruz. Kamil Başarılı'nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük" dediği öğrenildi.  

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 


Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler
Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler
Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler
Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler
Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler
Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ali Sunal Burcu Biricik Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:17:31. #1.14#
title