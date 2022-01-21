Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

DARENDE, MALATYA (İHA) - Hava sıcaklığının eksi 16'ya düştüğü Malatya'nın Darende ilçesinde buz tutan Günpınar Şelalesi, görüntüsüyle adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Darende ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin 243'cüncü Tabiat Parkı olan Günpınar Şelalesi, bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 16'a kadar düşmesi ile buz tuttu.

40 metre yukarıdan akan suların büyük bir bölümün donarak buz kütlesine dönmesi ise ortaya kartpostallık görüntü çıkardı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalenin donmuş halini çekmek için fotoğraf ve doğaseverler Günpınar'a geliyor.

(İsmet Hüseyin Uğur/ İHA)