Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
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Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler

08.01.2021 08:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:30
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler

Edinilen son dakika gelişmesine göre DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölün'ün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölün'ün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Yöredeki vatandaşlar ise buz tutan gölün üzerinde semaverde çay demleyip, türküler eşliğinde halay çekti.

Hafta sonu ve hafta içi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Çıldır Gölü'nde, pandemi nedeniyle kıraathanelere ve kafelere gidemeyen Çıldırlılar günlerinin büyük bölümünü Çıldır Gölü'nde geçiriyor. Buz tutan gölün üzerinde semaverde çay demleyen yöre halkı, çaylarını yudumlayarak günün yorgunluğunu atıyor. Halk Ozanı Faruk Erdoğan'ın söylediği yöresel türküler eşliğinde halay çeken Çıldırlılar burada gönüllerince eğleniyor. Kimi göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye katılırken, kimisi de altlarına serdikleri kilime yakınlarını oturtup, çekiyor.

Çıldır Gölü'nün yazın ayrı, kışın farklı bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Çıldırlılar, yerli ve yabancı turistlerin bu güzelliği ömürlerinde bir kez dahi olsa görmeleri gerektiğini söyledi.

Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler
Son dakika haber | Buz tutan göl üzerinde çay içip, halay çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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