Buz tutan Emre Gölü'nden mest eden manzara

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü her mevsimde ayrı bir güzellik taşıyor

AFYONKARAHİSAR - 3 bin yıllık geçmişi ile her geçen gün ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başaran tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü yağan kar ve aşırı soğuklar yüzünden donunca ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı.

Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiği projeler ile Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi'ne yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Vadinin en önemli noktalarından birisi olan Emre Gölü donan görüntüsü ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Vali Gökmen Çiçek, gölün donan görüntüsünü sosyal medya hesabından "Emre Gölü'ne bir de böyle bakalım" ifadeleri ile paylaştı. Paylaşılan görüntü özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni gördü.