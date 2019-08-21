Büyükyalı-Samandıra arası 10 dakikaya düşecek

21.08.2019 11:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra arasını 10 dakikaya düşürecek yol projesi ve dere ıslahı çalışması nedeniyle Kemer Sokak Hayat Su bölgesindeki mevcut yol 20 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Maltepe'de Başıbüyük-Samandıra arasındaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak yol yapım projesi devam ediyor.

D-100 2 gidiş, 2 geliş bölünmüş yol olarak hizmet verecek olan proje kapsamında Maltepe Cezaevi, Maltepe Üniversitesi ve Narcity bağlantılarında toplam 3 köprülü kavşak yapılacak. Böylece, Büyükyalı ile Samandıra kavşakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde zaman zaman 1 saate kadar çıkan ulaşım süresi 10 dakikaya düşecek.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak (Çiftlik Yolu) Hayat Su ve Alkanlar Elektrik bölgesinde yer alan ve yağışlı zamanlarında taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşecek. Dere kesitlerinin genişletilmesi ile ani yağışlarda sel baskınlarının önüne geçilmiş olacak.

Yol yapım ve dere ıslah çalışmaları nedeniyle Kemer Sokak Hayat Su bölgesindeki yol, 23 Ağustos Cuma gününden itibaren 11 Eylül Çarşamba gününe kadar her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Sürücüler bu sürede alternatif güzergah olarak Büyükbakkalköy yolunu kullanabilecek.

Kaynak: AA