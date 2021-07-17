Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı (2)

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN OĞLU, JANDARMAYA SARILARAK AĞLADIKonya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayet şüphelilerinin bulunması için sosyal medya ve bazı televizyon programlarından...

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN OĞLU, JANDARMAYA SARILARAK AĞLADI

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayet şüphelilerinin bulunması için sosyal medya ve bazı televizyon programlarından yaptığı çağrıların sonucunu aldı.

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yargılamalarını sabaha kadar adliye bahçesinde takip eden Osman Büyükşen, tutuklanan şüphelilere cezaevine götürülürken tepki gösterdi. Gözyaşı döken Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayetini aydınlatan özel ekipteki jandarmaya sarılarak, "Cinayeti bu adamlar çözdü. Anne ve babamın katillerini bu adamlar yakaladı" diyerek, ağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez