Büyükşehirden sivrisinek açıklaması
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Büyükşehirden sivrisinek açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Basın Sözcüsü Cem Oğuz, kentte sivrisinekle mücadele kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

22.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:19

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Basın Sözcüsü Cem Oğuz, kentte sivrisinekle mücadele kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Oğuz, belediye binasında düzenlediği toplantıda, iklim şartları gereği Antalya'nın sivrisineğin hızlı şekilde üremesine uygun ortam sağladığını söyledi.

Çöplüklerde, sahillerde, havuzlarda, bodrum katlarında ve logar çıkışlarında dezenfektan çalışmalarının devam ettiğini aktaran Oğuz, "Katı atıklar çöp poşeti içinde konteynerlere bırakılmalı.Toplu yaşanılan alanlarda vatandaşlar daha dikkatli olmalı. Sivrisinekle mücadelede dumanlama çalışmalarını göremeyen halkımızda, ilaçlama yapılmadığı endişesi ortaya çıkmaktadır. Mevzuat gereği mazot bazlı dumanlama yapılması yasaklanmıştır." diye konuştu.

Büyükşehirden sivrisinek açıklaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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