Büyükşehirden, Kırsaldaki Mahallelere Spor Aleti
Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki vatandaşların spor yapabilmesi için mahalleleri spor aletleriyle donatıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki vatandaşların spor yapabilmesi için mahalleleri spor
aletleriyle donatıyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya'nın Okurcalar ve Seki mahallelerinde belirlenen alanlara spor
aletleri konuldu. Merkezde Antalya Spor ve Fitness Merkezleri ile ücretsiz spor imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de spor alanları oluşturuyor.
Okurcalar Mahallesi'nde Hayriye Berat Cömertoğlu Okulu bahçesi ile Seki Mahallesi'ndeki
park alanı spor aletleriyle donatıldı. Özellikle gençler teneffüslerde ve boş vakitlerinde aletleri
kullanarak hem spor yapıyor hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor.
Okul yöneticileri ve
öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirerek
Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.