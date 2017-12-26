Büyükşehirden, Kırsaldaki Mahallelere Spor Aleti

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki vatandaşların spor yapabilmesi için mahalleleri spor

aletleriyle donatıyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya'nın Okurcalar ve Seki mahallelerinde belirlenen alanlara spor

aletleri konuldu. Merkezde Antalya Spor ve Fitness Merkezleri ile ücretsiz spor imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de spor alanları oluşturuyor.



Okurcalar Mahallesi'nde Hayriye Berat Cömertoğlu Okulu bahçesi ile Seki Mahallesi'ndeki

park alanı spor aletleriyle donatıldı. Özellikle gençler teneffüslerde ve boş vakitlerinde aletleri

kullanarak hem spor yapıyor hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor.



Okul yöneticileri ve

öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirerek

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.