Büyükşehirden ilçelerde vektörel mücadele Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü kent genelinde vektörel mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü kent genelinde vektörel mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antalyalıların rahat bir yaz geçirmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, merkez ve ilçelerde her yeri didik didik ilaçlıyor.



Antalyalıların sineksiz bir yaz geçirmesi için kış döneminde vektörel mücadele çalışmalarını etkin şekilde sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler sivrisinek, karasinek, hamamböceği, yakarca, pire, kene, kemirgen gibi vektör popülasyonlarının insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için bilimsel mücadele yöntemleriyle çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Çalışmalar kapsamında çöp bidonları, fosseptikler, bataklıklar, süs havuzları, akışı olmayan arklar, umumi tuvaletler, rögarlar, hayvan barınakları periyodik olarak ilaçlanıyor. Çevrede kontrolsüz olarak bulunan kullanım ömrünü tamamlamış araç lastikleri de toplanıyor.



Elmalı'da 60 mahallede çalışma



Büyükşehir Belediyesi, ilçe nüfusunun yaz aylarında ikiye katlandığı Elmalı'da da vatandaşların rahat bir yaz geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Elmalı merkezde ve 60 mahallede periyodik olarak sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapılıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale ediliyor.



Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'de de 14 personel ile birlikte 58 mahallede çalışma yapıyor. Vektörel mücadele ekipleri özellikle yazın içlerine su birikmek suretiyle sinek rezervi haline gelen araziye atılmış araba lastiklerini topluyor. Demre'de de su birikintisi olan yer, havuz ve kuyular larva oluşumunu önlemek için düzenli olarak ilaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA